بالصور.. هدم فيلا "عبيد" الأثرية بكورنيش الإسكندرية فجرا

فوجئ أهالى منطقة زيزنيا، بهدم فيلا "عبيد" التراثية، فجر اليوم، الأمر الذى أثار استياء أهالى المنطقة المحيطة بسبب أزمة هدم المبانى التراثية بمحافظة الإسكندرية.

وأشار أهالى المنطقة لـ"اليوم السابع" إلى أن مالكى الفيلا استغلوا إجازة عيد العمال وبدأوا فى هدم الفيلا فجرا.

وطالب الأهالى الدولة بالحفاظ على المبانى التراثية، والمميزة للمظهر الحضارى لمحافظة الإسكندرية التى تمثل كل العصور التى مرت على مصر بدلا من بناء الكتل الإسمنتية التى شوهت المشهد.

وتعد فيلا عبيد إحدى الفيلات التى كانت ضمن مجلد التراث، إلا أنها خرجت منه بناء على حكم محكمة، لأنها مبنى آيل للسقوط، وهو الأمر المتكرر فى حالة 33 فيلا تراثية خرجت من مجلد التراث وأصبحت ملكا لأصحابها ويمكن هدمها وبناء عقار شاهق بدلا منها.



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الفيلا فى منطقة زيزنيا على الكورنيش



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هدم الفيلا فجرا



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الفيلا كانت ضمن مجلد التراث



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أعمال الهدم تتم فجرا



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فيلا عبيد بكورنيش زيزينا