الأورمان: قافلة طبية للعيون وإجراء الكشف لـ 621 مريض بالمنوفية

صرح عادل ضرغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية إنه تم تنظيم قافلة طبية للعيون أمس الجمعة الموافق 1 مايو 2015 بقرية العراقية مركز الشهداء في إطار التعاون بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان من أجل خدمة جميع فئات المجتمع ومساعدة المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم وتخفيف أعباء الحياة عنهم .

> وشملت القافلة الكشف وإجراء الفحوصات الطبية علي المرضي مركز الدكتور محمد هندي للعيون وتم الكشف علي 621 مريض من مختلف قري ومدن محافظة المنوفية .

> كما أعلن ضرغام أنه سيتم تنظيم قافلتان طبيتان لأمراض العيون شهريا بصورة منتظمة لإجراء الكشف الطبي علي أكبر عدد من المرضي علي مستوي المحافظة .

> وفي سياق متصل أكد أحمد حسن مسئول القافلة بجمعية الأورمان عن قيام القافلة بإجراء كافة الفحوصات الطبية وتقديم العلاج المناسب من خلال استشاريين متميزين وعمل النظارات الطبية بالإضافة إلي تحديد مواعيد إجراء العمليات للحالات التي تتطلب التدخل الجراحي خلال الشهر الجاري .

> ومن جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية عن توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية العمل الأهلي ومساهمتها في نمو المجتمع اقتصاديا واجتماعيا .