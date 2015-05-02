محافظ الشرقية يغلق مراكز دروس خصوصية ويغرم أصحابها 100 ألف جنيه

قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إغلاق مراكز دروس خصوصية منتشرة بمنطقة فيلا الجامعة بالزقازيق، وإحالة أصحابها للنيابة، وتوقيع عليهم غرامة 100 ألف جنيه.

كان المحافظ قد توجه قبل قليل لمنطقة فيلا الجامعة ودخل عدد من المراكز التى تعطى الدروس الخصوصية لطلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والتجارة، ووجد مئات الطلاب دخلها يتلقون الكورس الخاص بهم، وعندما سئل أحدهم أجاب أن الكورس 1000 جنيه، وبالإضافة إلى أن السنتر يحصل على مبالغ مالية على الحصة الواحدة تتراوح ما بين 5 و10 جنيهات.

وأعرب الدكتور رضا عبد السلام، عن غضبه بسبب انتشار تلك الظاهرة بالمحافظة بين طلاب الجامعة، قائلاً: "مستقبل أبناءنا يُتاجر به من قبل مرتزقة".



>

المحافظ يدخل سنتر الدور الخصوصية



>

الطلاب تفاجأوا بالمحافظ داخل السنتر



>

أدوات الدراسية الخاصة بطلاب الصيدلة



>

جزء آخر من طلاب السنتر



>

أحد الطلاب يناقش المحافظ فى الدورس الخصوصية



>

المحافظ داخل أحد معامل السنتر