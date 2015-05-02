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إغلاق 13 منشأة طبية غير حكومية بمركزى العدوة وملوى فى المنيا

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إغلاق 13 منشأة طبية غير حكومية بمركزى العدوة وملوى فى المنيا إغلاق 13 منشأة طبية غير حكومية بمركزى العدوة وملوى فى المنيا
قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إغلاق عدد (13) منشأة طبية غير حكومية، بمركزى ملوى والعدوة لمخالفتها القرارات الوزارية المنظمة للمنشآت الصحية غير الحكومية.

وأوضح دكتور ناجح طه مدير عام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أن القرار جاء على خلفية المذكرة التى تقدمت بها مديرية الصحة للمحافظ، حيث تم إغلاق 9 عيادات طبية خاصة بملوى منها إحدى العيادات التابعة لأخصائى أطفال، كان قد تم إغلاق حضانة أطفال تابعة له الشهر الماضى نظرا للإهمال الشديد.

كما تم تنفيذ قرار الإغلاق لإحدى العيادات الخاصة وعدد (2) معمل للتحاليل ومركز للعلاج الطبيعى بمركز العدوة لوجود مخالفات جسيمة وعدم توافر التراخيص اللازمة، وتم التنبيه عليهم بسرعة توفيق أوضاعهم واستخراج رخص التشغيل لتلك المنشآت الطبية والسجل البيئى والتخلص الآمن من النفايات الخطرة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههما.

وأكد المحافظ ضرورة الحزم فى التعامل مع كل ما يختص بقطاع الصحة، مشيراً إلى أهمية إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية، وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود لدعم تلك المنظومة التى تساهم فى الحفاظ على حياة المواطنين.

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مصر 365