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تحصين 2787 رأس ماشية فى قوافل بيطرية بقرى المنيا

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تحصين 2787 رأس ماشية فى قوافل بيطرية بقرى المنيا تحصين 2787 رأس ماشية فى قوافل بيطرية بقرى المنيا
بدأت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا، فى تنظيم عدد من القوافل البيطرية والتنموية والعلاجية والإرشادية على مستوى المحافظة لصغار الفلاحين، وتستمر القوافل حتى منتصف مايو الجارى، وذلك بالتعاون مع جامعة المنيا ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم ومؤسسة "إيد على إيد"، حيث تجوب القوافل قرى (سلاقوس ـالبسقلون ـ عطف حيدر) بالعدوة و(ابطوجة ـ الناصرية ـ اعطو ـ ابشاق ـ حماضة ـ كفر الشيخ ابراهيم) ببنى مزار.

وأكدت الدكتورة أمل العسيلى مدير عام الطب البيطرى بالمنيا، أن المديرية تمكنت من تحصين عدد 2787 رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجدرى والوادى المتصدع بقرى مركزى العدوة وسمالوط خلال الفترة من منتصف مارس الماضى وحتى نهاية شهر أبريل.
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