أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الإفتاء: فتاوى تحريم دراسة الآثار تؤكد جهل الجماعات المتطرفة

Google+ Print
الإفتاء: فتاوى تحريم دراسة الآثار تؤكد جهل الجماعات المتطرفة الإفتاء: فتاوى تحريم دراسة الآثار تؤكد جهل الجماعات المتطرفة

أكد مرصد التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم، أن نسير فى الأرض ونتدبر آثار من كانوا قبلنا لنتخذ منهم العبرة والعظة، فقال تعالى: (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ)، وقال كذلك: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أو آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا).

وأوضح مرصد الإفتاء فى معرض رده على الفتوى التى أصدرها تنظيم منشقى القاعدة “داعش”، بتحريم دراسة علم الآثار وإدارة الفنادق، والتى رصدها مرصد فتاوى التكفير بدار الإفتاء أن مثل هذه الفتاوى المنحرفة تنم عن جهل مطبق عند هؤلاء المتطرفين، الذين لم يتدبروا القرآن ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التى تحث على تدبر آثار الأمم السابقة وتلفت الأنظار إليها.

وأَضاف مرصد الإفتاء أن المحافظة على الأماكن والمبانى التاريخية والأثرية ذات الطابع التاريخى من المطلوبات الشرعية والمستحبات الدينية التى حثت عليها الشريعة، وذلك لا يتأتى إلا بالعلم، ودراستها، وهو نوع من التدبر فى آثار السابقين والذى أمرنا الله به فى كتابه الكريم. وأشار المرصد أنه عند دخول الإسلام حافظ على تراث الحضارات والآثار فى وبلاد الرافدين ومختلف الحضارات التى سبقت الإسلام وأبقوا على آثارها حتى وصلت إلينا كما تركوها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا

شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر

شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر