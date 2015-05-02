إزالة 3710 حالات إشغال و 15882 مخالفة مرورية بالمنوفية

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة المنوفية حملات ودوريات لرفع الاشغالات بكافة مدن وقرى المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة وأسفرت خلال الاسبوعين الماضيين عن تحرير عدد 556 محضر اشغالات وعدد 656 حالة ضبط وعدد 3710 ازالة اشغالات.

> وفى نفس السياق قامت ادارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية في كافة ارجاء المحافظة. واسفر ذلك عن تحرير عدد 15882 مخالفة مرورية تراوحت بين حالة سير عكس الاتجاه و 2164 انتظار خاطئ و 836 قيادة بدون رخصة و708 سير بدون رخصه تسيير و56 سير بدون لوحات كما تم سحب 775 دراجة نارية .

> كما تم حجز 190 دراجة نارية ، كما قامت حملة الرادار بضبط 197 حالة تجاوزت السرعة القانونية ،كما قامت حملة ضبط السائقين متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة بتوقيع الكشف على عدد 58 حالة تعاطى مخدرات مشتبه بهم تبين ان 5 حالات فقط ايجابية و 53 حالة سلبية .

> ويأتي ذلك في اطار اهتمام وتوجيهات محافظ المنوفية بتنفيذ القانون وردع المخالفين لأى تجاوز يضر بالمجتمع على كافة المستويات وان تنفيذ القانون يدل على مدى تقدم الدول.