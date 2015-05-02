أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إزالة 3710 حالات إشغال و 15882 مخالفة مرورية بالمنوفية

Google+ Print
إزالة 3710 حالات إشغال و 15882 مخالفة مرورية بالمنوفية إزالة 3710 حالات إشغال و 15882 مخالفة مرورية بالمنوفية

2 مايو 2015 | 12:48 مساءً

أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة المنوفية حملات ودوريات لرفع الاشغالات بكافة مدن وقرى المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة وأسفرت خلال الاسبوعين الماضيين عن تحرير عدد 556 محضر اشغالات وعدد 656 حالة ضبط وعدد 3710 ازالة اشغالات.
> وفى نفس السياق  قامت ادارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية في كافة ارجاء المحافظة. واسفر ذلك عن تحرير عدد 15882 مخالفة مرورية تراوحت بين حالة سير عكس الاتجاه و 2164 انتظار خاطئ و 836 قيادة بدون رخصة و708 سير بدون رخصه تسيير و56 سير بدون لوحات كما تم سحب 775 دراجة نارية .
> كما تم حجز 190 دراجة نارية ، كما قامت حملة الرادار بضبط 197 حالة تجاوزت السرعة القانونية ،كما قامت حملة ضبط السائقين متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة بتوقيع الكشف على عدد 58 حالة تعاطى مخدرات مشتبه بهم تبين ان 5 حالات فقط ايجابية و 53 حالة سلبية .
> ويأتي ذلك في اطار اهتمام وتوجيهات محافظ المنوفية بتنفيذ القانون وردع المخالفين لأى تجاوز يضر بالمجتمع على كافة المستويات وان تنفيذ القانون يدل على مدى تقدم الدول.

2015-05-02

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا