مميش: انتهاء 64% من أعمال التكريك بقناة السويس الجديدة

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من 64%، من أعمال التكريك بالقناة الجديدة.

وأشار مميش، أنه تم البدء اليوم، في عملية تركيب الشمندورات والعلامات الملاحية بمناطق البحيرات التي تعمل بها كراكات التحالف الأمريكي الهولندي، وأن علامات الشمندورات سيتم تركيبها في منطقة القناة الجديدة والتي يعمل بها التحالف الإماراتي البلجيكي في 15 مايو الجاري، بداية من الكيلو 60 تباعًا وحتى الوصول إلى الكيلو 95 ترقيم قناة.

وأكد مميش، خلال صعوده ثالث أكبر سفينة حاويات على مستوى العالم، تابعة لفرنسا تعبر المجرى الملاحي للقناة بحمولة 18 ألف حاوية برسوم مرور بلغت 1.2 مليون دولار، أن معدل العمل اليومي ﻷعمال التكسيات بلغ 640 مترًا، وأن أعمال التكسيات بالقناة تسير وفقًا للمخطط المحدد لها بإجمالي تكسية 76 كيلو بمشروع القناة الجديدة، وأنه فى منطقة غرب القناة يتم تكسية 29,5 كيلو متر، بينما يتم العمل على تكسية منطقة شرق القناة بطول 35 كيلو، كما يتم تكسية مناطق قنوات خدمة الاتصال بطول 5 كيلومترات وجوانب منطقة غرب جزيرة البلاح بطول 8,5 كيلو متر.

وأكد مميش، أن قناة السويس تستوعب 100% من سفن الحاويات العملاقة والبضائع العامة، و94.5% من سفن البضائع، و62.5 % من ناقلات البترول، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة ستساهم في رفع نسبة ناقلات البترول إلى 100%، لافتًا إلى أن قناة السويس آمنة تمامًا وعلى أتم استعداد استقبال كافة أنواع السفن من مختلف دول العالم.

أ ش أ