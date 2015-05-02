تجديد حبس موظف بسجن استئناف الدرب الأحمر لاتهامه بتزوير توقيع ضابط

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس موظف فى سجن استئناف الدرب الأحمر، 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بتزوير توقيع أحد الضباط المعنيين على أوراق رسمية لمتهم.

وكشفت تحقيقات علاء ربيع، مدير نيابة الدرب الأحمر، أن الموظف زور توقيع الضابط، بإخلاء سبيل محبوس على ذمة قضية مخدرات وبمواجهته، أنكر صلته بالواقعة، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق، وإحالة التوقيع إلى أبحاث التزييف والتزوير لبيان مدى تورطه.

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