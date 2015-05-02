التحقيق مع بائع متهم بحيازة 4 ملايين صاروخ ألعاب نارية بالموسكى

يباشر المستشار محمد بدر رئيس نيابة الموسكى، التحقيق مع بائع، لاتهامه بحيازة 4 ملايين صاروخ من الألعاب النارية بدون ترخيص.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث القسم بقيام بائع بمزاولة نشاط غير مشروع والاتجار فى الألعاب النارية، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم الموسكى من ضبط "ح.ح"، بائع وبحوزته 4 ملايين و750 ألف صاروخ ألعاب نارية، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وأمر اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة، بتحرير عن ذلك المحضر اللازم، وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.