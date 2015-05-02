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تخفيف عقوبة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتغريمهم 30 ألف جنيه

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تخفيف عقوبة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتغريمهم 30 ألف جنيه تخفيف عقوبة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتغريمهم 30 ألف جنيه
قضت محكمة جنح مستأنف الجديدة، بقبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين بينهم كبير مهندسى الصيانة بشركة الملاحة الجوية، على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن 3 سنوات لكل متهم وغرامة 100 ألف جنيه، وقررت تخفيف العقوبة بتغريمهم 30 ألف جنيه لكل متهم دون الحبس، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بمنطقة الشروق.

وضمت قائمة المتهمين فى القضية المقيدة برقم 1846 لسنة 2015 جنح الشروق، كلا من محمود جابر، محامى بالنقض، مدحت سعيد، كبير مهندسى الصيانة بشركة الملاحة الجوية، وعادل عبد الرحمن، موظف بشركة مدينتى، وعبد العليم رأفت، دكتور بكلية الزراعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والتظاهر بدون ترخيص، والتجمهر بغرض تعطيل السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، ومنشورات تحرض على قلب نظام الحكم، وقطع الطريق العام، واستعراض القوة، والانضمام لجماعة إرهابية.

تعود أحداث الواقعة، إلى قيام قوات الأمن بقسم شرطة الشروق بالقبض على 4 متهمين أثناء فض تظاهرة بدون ترخيص بشارع السبعين بالشروق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365

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