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ضبط 41 من القيادات الوسطى للإخوان و25 باللجان النوعية والعناصر المتطرفة

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ضبط 41 من القيادات الوسطى للإخوان و25 باللجان النوعية والعناصر المتطرفة ضبط 41 من القيادات الوسطى للإخوان و25 باللجان النوعية والعناصر المتطرفة
أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أنه فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم والمتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 41 من تلك العناصر.

كما أسفرت نتائج الجهود الأمنية عن إجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط (6) من أعضاء تلك اللجان بمحافظات (القليوبية، الإسكندرية، الفيوم).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط (19) من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.

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مصر 365