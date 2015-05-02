تجديد حبس مدرس متهم بهتك عرض تلميذة ابتدائى داخل منزلها بالجمالية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس المدرس المتهم بهتك عرض تلميذة بالصف الثانى الابتدائى أثناء تلقيها درسا خصوصيا داخل شقتها بمنطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان تلقى قسم الجمالية بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه "حمدى.ا" مدرس عمره 50 سنة بهتك عرض طفلتها أثناء إعطائها درسا خصوصيا داخل الشقة سكنها، فتحرر بالواقعة المحضر اللازم. وألقى رجال المباحث القبض على المدرس وأحالوه إلى النيابة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليها عمرها 9 سنوات، أخبرت والدتها عقب انتهاء الدرس الخصوصى، بأن المدرس لامس أجزاء حساسة من جسدها وقبلها وأخبرها بأنه مثل والدها، مما دفع الأم لتحرير محضر بالواقعة اتهمته فيه بهتك عرض ابنتها، وطلبت النيابة تحريات المباحث فأكدت صحة الواقعة.

يذكر أن أحمد حسن، وكيل أول نيابة الجمالية، قد أمر بحبس المدرس 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بهتك عرض التلميذة.