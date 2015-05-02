أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس مدرس متهم بهتك عرض تلميذة ابتدائى داخل منزلها بالجمالية

Google+ Print
تجديد حبس مدرس متهم بهتك عرض تلميذة ابتدائى داخل منزلها بالجمالية تجديد حبس مدرس متهم بهتك عرض تلميذة ابتدائى داخل منزلها بالجمالية
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس المدرس المتهم بهتك عرض تلميذة بالصف الثانى الابتدائى أثناء تلقيها درسا خصوصيا داخل شقتها بمنطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان تلقى قسم الجمالية بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه "حمدى.ا" مدرس عمره 50 سنة بهتك عرض طفلتها أثناء إعطائها درسا خصوصيا داخل الشقة سكنها، فتحرر بالواقعة المحضر اللازم. وألقى رجال المباحث القبض على المدرس وأحالوه إلى النيابة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليها عمرها 9 سنوات، أخبرت والدتها عقب انتهاء الدرس الخصوصى، بأن المدرس لامس أجزاء حساسة من جسدها وقبلها وأخبرها بأنه مثل والدها، مما دفع الأم لتحرير محضر بالواقعة اتهمته فيه بهتك عرض ابنتها، وطلبت النيابة تحريات المباحث فأكدت صحة الواقعة.

يذكر أن أحمد حسن، وكيل أول نيابة الجمالية، قد أمر بحبس المدرس 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بهتك عرض التلميذة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365