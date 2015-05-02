ضبط ١٣ قطعة سلاح نارى و٦٢ قضية تموينية فى حملة أمنية بأسيوط

واصلت قوات الأمن فى مديرية أمن أسيوط الحملات الأمنية، وتمكنت من ضبط 13 قطعة سلاح نارى و256 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لضبط الجريمة بشتى صورها وإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط أمس، حملة أمنية مكبرة شاركت خلالها قوات إدارات البحث الجنائى والمرافق والتموين والمرور مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط ٣ بنادق آلية و٤ بنادق خرطوش و٤ فرد محلى الصنع وطبنجتين و٢٥٦ طلقة نارية وضبط ٦٢ قضية تموينية متنوعة، وضبط ١٥٦ قضية فى مجال مخالفات المرافق.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع كلٍ على حده ومواصلة الحملات الأمنية.