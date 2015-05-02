فارس الصفقات – (3) الجنايني لـ في الجول: سر العقوبات على الزمالك في صفقة أجوجو

يؤمن عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن أجوجو كان من أفضل المهاجمين الأجانب الذين وصلوا إلى مصر، لكنه يعرف لماذا انتهت الأمور إلى ما آلت إليه.

عن صفقة قيل عنها إنها كلفت الزمالك 40 مليون دولار يكشف عمرو الجنايني بطل الصفقة الكواليس الخاصة بانتقال أجوجو.

عمرو الجنايني ثعلب صفقات الزمالك يحكي عن رحلته مع صفقات النادي الأبيض، والتي شهدت ضربات عديدة وصراعات كثيرة مع الأهلي. والحلقة الخامسة مع أجوجو.

كل ما يلي على لسان عمرو الجنايني

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كل ما قيل عن فشل أجوجو أو أنه كلف الزمالك الكثير عبارة عن كلام فارغ.

في أمم إفريقيا تألق أجوجو مع منتخب غانا بشكل لافت للنظر. خاطبنا ناديه نوتنجام فورست الإنجليزي وعرفنا أن ثمنه 400 ألف دولار فقط.

وقتها كان عمرو زكي قد رحل عن الزمالك متجها إلى ويجان أثليتك في إنجلترا إعارة بمليون ونصف مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى 500 ألف جنيه استرليني لو سجل 10 أهداف، وقد أحرزهم.

قالوا عن عقد عمرو زكي يدرس وهذا حقيقي. لكن ما يعنينا في الأمر أن الزمالك كان بحاجة لمهاجم مثل البلدوزر، ولهذا وجدنا أن أجوجو خيار جيد لنا.

علمت أن اللاعب في دبي يتفاوض مع الوصل الإماراتي. مشكلتي أن عدد وكلاء أجوجو كان يجعلك غير قادر على الوصول لحل يرضي الجميع ويحسم الصفقة.

لهذا أخذت الطائر وفجأة وجدني أجوجو في وجهه، هل تلعب للزمالك؟ وافق.

أرسلته بمفرده إلى مصر وانتظرت أنا في الإمارات. كانت سعادتي كبيرة واللاعب يدخل النادي وحده، فجاة وجد الجميع أجوجو بالقميص الأبيض.

قيمة الصفقة كلفت الزمالك 750 ألف دولار في السنة ليس أكثر. لعب 7 مباريات وسجل 4 أهداف منها كرة في الأهلي، هل هذا سيء؟

لكن للأسف الخطأ الذي وقع فيه الزمالك مع اللاعب كان تطبيق قوانين غريبة عليه.

لو تغيب لاعب مصري عن التدريبات نخصم منه 5 جنيهات، وحين يتأخر أجوجو يتم خصم 100 ألف دولار من مستحقاته!

كانت العقوبات نتيجة منطقية للأسف لصفقة كنت أراها مع لاعب من أفضل من أتوا إلى مصر.