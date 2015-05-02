الباييس: ترشح المرأة السعودية فى الانتخابات لأول مرة "خطوة جيدة"

سلطت صحيفة الباييس الإسبانية الضوء على إعلان المملكة العربية السعودية انطلاق الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية بعد شهر رمضان، قائلة إن مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة لأول مرة فى السعودية خطوة جيدة سيشيد بها العالم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذه الخطوة تعتبر تطورًا للعملية الانتخابية فى السعودية، كما أنها مميزة حيث إن آلية المشاركة النسائية والاستعداد لها تتم على مستوى المملكة وفق الضوابط الشرعية وبما يحفظ للمرأة السعودية خصوصيتها.

وقد تم تكوين اللجان المحلية للانتخابات فى جميع المناطق، ومثلت المرأة ما نسبته 20% من هذه اللجان، وذلك لمواكبة قرار السماح للنساء بالترشح والانتخاب.



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