أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق امتحانات النقل بمدارس شمال سيناء

Google+ Print
انطلاق امتحانات النقل بمدارس شمال سيناء انطلاق امتحانات النقل بمدارس شمال سيناء
بدأت اليوم، امتحانات نهاية العام الدراسى بمختلف المراحل بشمال سيناء، وتوجه آلاف التلاميذ والطلاب إلى لجان الامتحانات بمختلف المدارس الرسمية والخاصة والتجريبية على مستوى المحافظة.

وصرح حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بأن امتحانات اليوم شملت تلاميذ الصفين الثانى والثالث الابتدائى العام، وجميع صفوف النقل الإعدادى العام والثانوى العام وجميع صفوف النقل الابتدائى والإعدادى والثانوى تربية خاصة والمهنى.

وأضاف أنه تم تسيير لجان متابعة من المديرية لمتابعة الامتحانات، ولم تسجل أى شكاوى حتى اللحظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365