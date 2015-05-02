انطلاق امتحانات النقل بمدارس شمال سيناء

بدأت اليوم، امتحانات نهاية العام الدراسى بمختلف المراحل بشمال سيناء، وتوجه آلاف التلاميذ والطلاب إلى لجان الامتحانات بمختلف المدارس الرسمية والخاصة والتجريبية على مستوى المحافظة.

وصرح حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بأن امتحانات اليوم شملت تلاميذ الصفين الثانى والثالث الابتدائى العام، وجميع صفوف النقل الإعدادى العام والثانوى العام وجميع صفوف النقل الابتدائى والإعدادى والثانوى تربية خاصة والمهنى.

وأضاف أنه تم تسيير لجان متابعة من المديرية لمتابعة الامتحانات، ولم تسجل أى شكاوى حتى اللحظة.