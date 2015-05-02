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بالصور.. انتشار القمامة أمام الوحدة المحلية لمدينة أسوان

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انتشرت فى الآونة الأخيرة أكوام القمامة فى الحديقة المقابلة لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، نظراً لعدم توافر صناديق للقمامة أمام مقر المبنى.

وتتسبب القمامة المنتشرة أيضاً بشوارع مدينة أسوان، خاصة طريق كورنيش النيل، فى ضياع المنظر الجمالى للمدينة السياحية، وانتشار الروائح الكريهة أيضاً.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تعاقد فيه ديوان عام محافظة أسوان، مع عدد من شركات النظافة والتى لم تؤد مهمتها بالشكل المطلوب، مما أدى إلى تغييرها لأكثر من مرة.

فى المقابل، نشط عدد من شباب محافظة أسوان وقرر التطوع لتنظيم حملات شبابية لنظافة وتجميل عدد من الشوارع الرئيسية للمدينة.

جانب من انتشار القمامة أمام مجلس مدينة أسوان -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من انتشار القمامة أمام مجلس مدينة أسوان

القمامة داخل الحديقة المواجهة لمجلس المدينة -اليوم السابع -5 -2015
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القمامة داخل الحديقة المواجهة لمجلس المدينة

تراكم القمامة بسبب عدم توافر صناديق -اليوم السابع -5 -2015
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تراكم القمامة بسبب عدم توافر صناديق

شباب أسوان يتطوعون لتنظيف وتجميل شوارع المدينة -اليوم السابع -5 -2015
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شباب أسوان يتطوعون لتنظيف وتجميل شوارع المدينة


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مصر 365