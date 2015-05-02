بدء محاكمة زكريا عبد العزيز فى اتهامه بقضية اقتحام مقار أمن الدولة

بدأ المستشار نبيل زكى مرقص، رئيس مجلس تأديب القضاة، اليوم السبت، نظر ثانى جلسات محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، على خلفية إحالته للصلاحية لاتهامه بالتورط فى وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل إبان ثورة 25 يناير.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، وقف المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، عن العمل، تنفيذا لقرار قاضى التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته فى إجازة حتمية حتى يتم الفصل فى دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.

وتضمن ملف القضية تقرير أعدته لجنة الخبراء المشكلة من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول الفيديوهات التى تم عرضها على موقع اليوتيوب، وبعض برامج التوك شو، التى ظهر فيها المستشار زكريا عبد العزيز، وعدد من النشطاء وأعضاء حركة 6 أبريل أثناء اقتحام مقرات أمن الدولة.

اليوم.. استكمال محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز فى اقتحام "أمن الدولة"

>