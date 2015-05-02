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تخصيص الف وخمسمائة متر مربع لإنشاء مؤسسة إيوائية ودار الملاحظة بالوادي الجديد

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تخصيص الف وخمسمائة متر مربع لإنشاء مؤسسة إيوائية ودار الملاحظة بالوادي الجديد تخصيص الف وخمسمائة متر مربع لإنشاء مؤسسة إيوائية ودار الملاحظة بالوادي الجديد

وافق اللواء محمود عشماوي محافظ  الوادي الجديد، علي إعادة قرار تخصيص إنشاء مؤسسة إيوائيه و، علي مساحة ألف وخمسمائة متر مربع بمدينة الخارجة. وقال، إبراهيم محمد مدير عام التضامن الإجتماعي بالوادى الجديد، أنه سيتم ارسال هذا القرار للوزاره حتي يمكن إدراج هذه المؤسسه ضمن ميزانيتها وتوفير الاعتمادات اللازمه لها. واضاف، أن هذا القرار جاء نتيجة إنتشار وزيادة معدل الإنحراف بين الأحداث وعدم وجود دار للرعايه الإجتماعيه بالوادي الجديد . وأوضح،  أنه تم إرسال مذكره للوزاره، تفيد تجديد القرار رقم 169 لسنة 2008 م لمحافظ الوادي الجديد لشأن تخصيص 1750 متر لإقامة الدار.

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