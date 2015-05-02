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هل تعانى من حساسية الخل؟ قم بإجراء هذا الاختبار

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هل تعانى من حساسية الخل؟ قم بإجراء هذا الاختبار هل تعانى من حساسية الخل؟ قم بإجراء هذا الاختبار
لعلك سمعت أو عانيت يوما من حساسية الجلد، وحساسية السمك، وحساسية اللبن، وغيرها من أنواع الحكة التى تصيب بعض الأشخاص نتيجة حساسيتهم البالغة تجاه مكونات هذه الأطعمة، أو تلك المشروبات، ولكنك على الأرجح لم تسمع يوما عن جسم لديه حساسية من الخل، سواء خل الطعام العادى الأبيض، أو خل التفاح المستخدم فى الماسكات وعلاج مشكلات البشرة.

وحساسية البعض ضد الخل السائل، هو أمر طبيعى، فحسبما يوضح أخصائى التناسلية والجلدية الدكتور سعد خالد، فالجسم تصيبه الحساسية نتيجة بعض مكونات الطبيعة، سواء أنواع من الأطعمة، أو المشروبات، ولا فرق بين شربها أو تناولها عن طريق الفم أو دهنها على البشرة، وبين مدى الشعور بالحساسية والتهاب الجلد.

أضرار الخل على من يعانى من حساسية تجاهه
>وتابع سعد مؤكدا على أهمية ان يلاحظ من يعانى من حساسية ضد الخل من إصابته بالتهاب جلدى بعد ملامسته للخل بفترة، أو يلتهب جلده بسبب ذلك، ولذا فهذا المريض ممنوع تماما عن إضافة الخل على مكونات الماسكات وأقنعه البشرة للجسم أو الوجه، أو طبخ الطعام بالخل القوى وكميات كبيرة واستخدام اليد مباشرة فى التقليب أو الطبخ دون قفاز، فقد يؤدى لالتهاب الجلد بسرعة.

ويمكن اختبار مدى تأثر الجلد بالخل، من خلال دهان جزء من الذراع أو اليد بقطرات خل، مع الانتظار لفترة حتى نرى مدى التأثير، فإذا ظهرت أية علامات مرضية جلدية كالالتهاب، الألم، الحرقة، الحكة، والتورم، فلا يسمح لهذا المريض أن يتعامل مع الخل بكميات كبيرة أو بشكل مباشر.

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مصر 365