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تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج

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تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج بسكرتارية طه محمد عثمان، تجديد حبس المتهم أيمن – أ – م ومقيم بقرية جزيرة شندويل 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة "ترامادول".

كانت المعلومات قد وردت إلى ضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم متلبساً وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15يوماً.

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مصر 365