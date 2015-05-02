مصرع فلاح صدمته سيارة وفر قائدها هاربا فى البحيرة

لقى فلاح مصرعه، بعدما صدمته سيارة وفر قائدها هاربا فى البحيرة، تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر من المستشفى العام بوصول "محمد عطية عبد البارى" فلاح ومقيم قرية عمرو بن العاص دائرة المركز جثة هامدة .

وبسؤال إبراهيم محمد إبراهيم التمساح، فلاح ومقيم بذات العنوان، (شاهد عيان)، قرر أنه أثناء سير المتوفى بالطريق المؤدى لقريته اصطدمت به السيارة رقم 48701 نقل بحيرة فر قائدها هارباً تاركاً السيارة مما أدى لوفاته .

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر 4794/2015 جنح المركز، وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط قائد السيارة .