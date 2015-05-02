ضبط تشكيل عصابى متهم بسرقة 25 ألف جنيه من فيلا بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قبل قليل، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشقياء خطرين قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم.

وتبين أنهم وراء ارتكاب واقعة المحضر رقم 8735/2015 جنح مركز شرطة كفر الدوار بشأن بلاغ مهدى ح ع ع، مهندس ميكانيكا، ومقيم الرمل أول الإسكندرية باكتشافه سرقة مبلغ مالى 25000 جنيه وبعض المتعلقات من خزينة الفيلا ملكه والكائنة بناحية عزبة البنك دائرة المركز.

وكان مدير أمن البحيرة، وجه بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وتم وضع خطة بحث أسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إ ص إ" عاطل سبق اتهامه فى القضية رقم 23672/2012 جنح المركز "شروع فى سرقة"، "م م ق" عاطل ومقيمان عزبة البنك دائرة المركز، "ح س ا" عاطل ومقيم الأربع عزب دائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات تمكن اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية من ضبط جميع المتهمين والمبلغ المالى كاملاً وبعض المتعلقات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتحرر المحضر 7 أحوال المركز بتاريخه.

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