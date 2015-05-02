بالصور.."طرق دبي"ترسي عقد مشروع جسور جزيرة "بلووترز"بــ475 مليون درهم

اعتمد مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة، مؤخراً ترسية عقد مشروع مداخل جزيرة (بلو ووترز) الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع مجموعة مراس القابضة، بتكلفة 475 درهم، وتعد الجزيرة الواقعة قبالة شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس أحدى أهم الوجهات السياحية المميزة والأكثر جذباً في الدولة.

وقال سعادة مطر الطاير إن المشروع الذي بدأت الأعمال الانشائية فيه مؤخراً يهدف ربط توصيلات الجسور المؤدية لجزيرة (بلو ووترز) مع تقاطع بحيرات جميرا التقاطع رقم (خمسة ونصف 5.5) على طريق الشيخ زايد، ويتكون مدخل الجزيرة من جسر رئيس بمسارين للمركبات في كل اتجاه بطول حوالي 1400 متر وعرض 25 متراً، بالإضافة لمسارين بعرض قرابة خمسة أمتار ونصف المتر تخصص لعربات النقل الآلي (لنظام النقل الشخصي) المزمع تجهيزها لتسهيل حركة تنقل الزوار من والى محطة المترو (نخيل هاربر اند تاورز) على شارع الشيخ زايد القريبة من الجزيرة.

وأضاف: يوفر الجسر حركة حرة للقادمين من جهة أبوظبي على شارع الشيخ زايد إلى جزيرة (بلو ووترز)، والقادمين من شارع الخيل عبر شارع قرن السبخة إلى الجزيرة، وكذلك توفير حركة حرة للمرور المتجه من الجزيرة إلى دبي وأبوظبي من خلال شارع الشيخ زايد، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً انشاء توصيلات الطرق اللازمة بالإضافة الى أعمال انارة الشوارع والجسور واعمال خدمات البنية التحتية التي تتضمن تحويل الخدمات المتأثرة والخدمات الجديدة المطلوبة لخدمة الجزيرة من مياه وكهرباء وري وصرف صحي وخطوط الاتصالات وغيرها.

وأكد سعادة مطر الطاير أن الجسر الجديد يلبي احتياجات مشروع (بلو ووترز) الذي سيكون من الوجهات السياحية المميزة والأكثر جذاباً في الدولة، وتضم الجزيرة عين دبي (دبي اي) التي ستصبح العجلة الترفيهية الأكبر من نوعها في العالم، كما تضم عددا من المناطق التجارية والسكنية والسياحية والترفيهية وفندقاً فخماً من فئة خمس نجوم، وخيارات سكنية متنوعة، كما تضم سوقاً يحيطه ممشى تتوفر فيه منافذ لتناول الطعام في الهواء الطلق، ويتوقع أن تستقطب الجزيرة أكثر ثلاثة ملايين زائر سنوياً.

سيتم تزويد المشروع بنظام النقل الشخصي لنقل الزوار من محطة المترو إلى المنطقة الترفيهية، إلى جانب اقامة جسر للمشاة يربط الجزيرة الفاخرة بالواجهة البحرية لمشروع (جميرا بيتش ريزيدنس)، وكذلك نظام تلفريك لنقل الزوار من وإلى الساحة الترفيهية.