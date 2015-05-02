لو شعرك بيقع وعندك هالات سوداء.. حلل أنيميا

قد تعانى نسبة كبيرة من السيدات من مشكلة سقوط الشعر والهالات السوداء تحت العينين، مما يؤثر على حالتها النفسية.

وحول هذا يقول الدكتور محمد عبد النعيم أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة عين شمس: إن السبب الرئيسى فى تعرض الكثير من الفتيات للهالات السوداء وسقوط الشعر، هو الإصابة بالإنيميا "فقر الدم"، لأنها من أكثر الأسباب التى تساعد على تساقط الشعر، ويرجع ذلك إلى نقص الحديد فى الجسم الذى يعد عنصرا مهما للحفاظ على صحة الشعر والجلد.

يستكمل د. محمد عبد النعيم أن من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالأنيميا، عدم تناول الأكلات الصحية والخضراوات والفاكهة التى تحتوى على العناصر المهمة للجسم كالحديد والزنك وفيتامين (أ) والاعتماد على تناول الأكلات الدسمة التى تحتوى على كميات عالية من الدهون وشرب القهوة والشاى والمشروبات التى تحتوى على كميات عالية من الكافين التى تعمل على تكسير الحديد فى الدم.

ويوصى أستاذ الأمراض الجلدية عند التعرض لسقوط الشعر أو وجود هالات سوداء تحت العينين، يجب إجراء تحليل الدم cbc، لمعرفة نسبة الأنيميا وعلاجها من خلال بعض الفيتامينات والأدوية المقوية للجسم قبل أن تتسبب فى حدوث أنيميا حادة تؤثر على أجهزة الجسم وتؤدى إلى تساقط كميات كبيرة من الشعر وتقصفه.