أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو شعرك بيقع وعندك هالات سوداء.. حلل أنيميا

Google+ Print
لو شعرك بيقع وعندك هالات سوداء.. حلل أنيميا لو شعرك بيقع وعندك هالات سوداء.. حلل أنيميا
قد تعانى نسبة كبيرة من السيدات من مشكلة سقوط الشعر والهالات السوداء تحت العينين، مما يؤثر على حالتها النفسية.

وحول هذا يقول الدكتور محمد عبد النعيم أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة عين شمس: إن السبب الرئيسى فى تعرض الكثير من الفتيات للهالات السوداء وسقوط الشعر، هو الإصابة بالإنيميا "فقر الدم"، لأنها من أكثر الأسباب التى تساعد على تساقط الشعر، ويرجع ذلك إلى نقص الحديد فى الجسم الذى يعد عنصرا مهما للحفاظ على صحة الشعر والجلد.

يستكمل د. محمد عبد النعيم أن من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالأنيميا، عدم تناول الأكلات الصحية والخضراوات والفاكهة التى تحتوى على العناصر المهمة للجسم كالحديد والزنك وفيتامين (أ) والاعتماد على تناول الأكلات الدسمة التى تحتوى على كميات عالية من وشرب القهوة والشاى والمشروبات التى تحتوى على كميات عالية من الكافين التى تعمل على تكسير الحديد فى الدم.

ويوصى أستاذ الأمراض الجلدية عند التعرض لسقوط الشعر أو وجود هالات سوداء تحت العينين، يجب إجراء تحليل الدم cbc، لمعرفة نسبة الأنيميا وعلاجها من خلال بعض الفيتامينات والأدوية المقوية للجسم قبل أن تتسبب فى حدوث أنيميا حادة تؤثر على أجهزة الجسم وتؤدى إلى تساقط كميات كبيرة من الشعر وتقصفه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365