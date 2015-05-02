تعرفى على أشهر اضطرابات الشهية للحامل

تشتهر فترة حمل المرأة - خاصة الفترة الأولى منها بداية من الشهر الأول وحتى الرابع ويطلق عليها شهور الوحم - تعانى فيها الحامل من ضعف شهية وقد يكون مصحوبا بالرغبة فى التقيؤ والغثيان الدائم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أشكال اضطراب الشهية أثناء الحمل له أشكال مختلفة.

الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة توضح أن المرأة أثناء الحمل من الطبيعى ان تعانى هرموناتها من اضطراب كبير، فهرمون الحمل وحده كفيل بإظهار علامات على الجسم وتغيير فى بعض وظائفه العادية والطبيعية، والتى كانت اعتادت على حدوثها فى الماضى، أما وقد حملت، فقد أصبحت عرضة للإصابة باضطرابات فى الشهية عديدة.

>وأشهر هذه الاضطرابات الشعور بالغثيان، وهو اضطراب شهية ناتج عن الاضطراب الهرمونى القوى الذى يطال الجسم فجأة، بسبب الحمل، وتوضح نيفين، أن الهرمون تتسبب فى فقدان تام لشهية السيدة، وشعورها بالشبع الدائم، ويزيد الاضطراب إلى الشعور فى بعض الحالات بحالة من عدم الإقبال على نوعيات بعينها من الطعام، كاللحوم والدواجن والأسماك، وتجد المرأة مقبلة إما على الفاكهة أو الخضراوات الورقية.

وفى شكل آخر من أشكال اضطراب الشهية غير الشائع، هو شعور الحامل بالنهم الشديد والرغبة فى تناول كل أنواع الطعام والشراب، فهرمون الحمل يؤثر بالتبعية على هرمونات الجسم، وهذا الاضطراب قد يجعل المرأة رغبة – على غير العادة - فى تناول العديد من الأطعمة الغريبة، والمشروبات التى لم تكن تطلبها من قبل، أو قد تتناول كل ما يقع تحت يديها، وهى اضطرابات شهية طبيعية تنتهى بانتهاء تأثير الهرمونات المضطربة لتعود لطبيعتها.