أشياء خطيرة فى غرفة طفلك قد تهدد حياته.. أهمها السرير العالى والتليفزيون

حجرة الطفل أحد أهم الأماكن التى يقضى بها ابنك الصغير وقتا طويلا خلال اليوم، وفى الغالب يشعر الطفل بالراحة والخصوصية داخل غرفته، لأنها مملكته الخاصة، ويسعى على الدوام الكثير من الأطفال للتواجد بغرفهم بعيدا عن أعين آبائهم، وتحكم أمهاتهم.

إلا أن مها نادر أخصائية طب الأطفال حذرت من بعض أغراض غرفة الطفل، لأنها تصبح عامل خطورة وتهدد صحته وحياته، نظرا لخطورتها البالغة على صحته، ومنها:

>- الألعاب الحادة، والتى تحتوى على أجزاء شديدة الصلابة أثناء العبث بها يمكن للطفل أن يؤذى نفسه دون أن يدرى، واستبدلها بالألعاب اللينة التى لا تحتوى على أجزاء صلبة.

-الموبيل: وإشعاعاته الضارة على مخ الطفل وفقدانه القدرة على التركيز والاستيعاب، وضعف الذاكرة.

>-التلفاز: أحد أخطر محتويات حجرة الطفل والتى تجعله يطيل ساعات الليل فى السهر، كما يرهق العقل، ويقلل من استيعابه الدراسى ويقلل مناعته.

- كثرة الألعاب التى تطلب مجهود كالمرجيحة، أو الزحليقة، وهى ألعاب من الخطأ وضعها فى حجرة الطفل على الرغم من أن بعض الآباء يقترفون هذا الخطأ بناء على رغبة الطفل إلا أنها تستنفذ طاقتهم، وتقلل تواصلهم مع العائلة.

-الأسّرة العالية: لا تثق فى طفلك الصغير للغاية، وتضع سريريا عاليا فى حجرته، لأنه قد يتعثر ويسقط، لذا أحرص على أن يكون سرير الطفل مناسبا.

-الألعاب الصناعية: تلك الألعاب رديئة الصنع قد تتسبب فى مشكلات صدرية للطفل وجهازه التنفسى، إضافة إلى تسببها فى نقل العدوى ونمو الفطريات والبكتيريا بها، إضافة الى تسببها فى الإصابة بالحساسية الجلدية.

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