بالصور.. وقفة للدفاع عن الثوابت والأئمة الأربعة للدعوة السلفية بالغربية

نظمت الدعوة السلفية بمحافظة الغربية، مساء أمس الجمعة، وقفة دعوية للدفاع عما أسمته ثوابت الإسلام والسنة النبوية المطهرة، والصحابة رضوان الله عليهم، والأئمة الأربعة، أمام مجلس مدينة كفر الزيات.

وشارك فى الحملة شباب الدعوة والشيخ مصطفى سند، مسئول الدعوة بمحافظة الغربية، وبدأت بكلمة افتتاحية تناولت طبيعة الشعب المصرى والتدين الفطرى الذى يدين به.

وتناولت الوقفة جهود الصحابة والأئمة الأربعة فى الحفاظ على السنة، وبعض الردود عن الشبهات المثارة حولهم الآن فى الإعلام.



>

لافتات حملة الدفاع عن ثوابت الإسلام



>

حملة الدفاع عن الصحابة



>

حملة الدفاع عن البخارى والأئمة



>

حملة الدعوة السلفية بالغربية



>

كلمة الشيخ مصطفى سند