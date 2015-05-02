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"الطرق والكبارى": لم نعدل مسار"شبرا بنها" بل مددناه 5كم لربطه بـ"الإقليمى"

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"الطرق والكبارى": لم نعدل مسار"شبرا بنها" بل مددناه 5كم لربطه بـ"الإقليمى" "الطرق والكبارى": لم نعدل مسار"شبرا بنها" بل مددناه 5كم لربطه بـ"الإقليمى"
أكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن الهيئة لم تعدل مسار طريق شبرا- بنها كما ردد البعض، وإنما مدت الهيئة مسار الطريق 5 كم لربطه بالطريق الدائرى الإقليمى، بحيث يكون طريق شبرا- بنها رابطا بين دائرى القاهرة الكبرى والدائرى الإقليمى.

وقال رئيس هيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنهاء مشاكل نزع الملكية الخاصة بهذا الطريق باستثناء الـ5 كم الرابطين الممتدين للدائرى الإقليمى، لافتا إلى أنه تم تحديد 7 يونيو المقبل لإنهاء مشاكل نزع ملكية الـ5 كم المتبقية.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، أنه تم البدء فعليا فى تنفيذ الأعمال الصناعية الموجودة على هذا الطريق أحد طرق المشروع القومى للرئيس.


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