عبد الغفار شكر: "القومى لحقوق الإنسان" سيتضامن مع المحالين للمعاش قضائيا

قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن عمال مصر محرومون من وجود تنظيم قانونى يمثلهم، مؤكدا أن الاتحاد العام لعمال مصر برئاسة جبالى المراغى والنقابات العامة تمثل الحكومة أكثر من العمال، وتبدى عداء شديدا للنقابات المستقلة، التى تم الاعتراف بها وقت تولى الدكتور أحمد البرعى وزارة القوى العاملة، ثم عاد العداء لها مرة أخرى بعد رحيله عن الوزارة.

وطالب "شكر" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، الاتحاد العام بالاعتراف بالنقابات المستقلة، لأن العمال فى حاجة إلى تنظيم نقابى يعبر عن مصالحهم فى ظل ما يتعرضون له من فصل تعسفى وإحالة للمعاش، وآخرها حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بشأن إحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية بـ"قورص" فى المنوفية للمعاش، وذلك بسبب إضراب الموظفين داخل مقر عملهم واحتلال المرافق، مؤكدا أن هذا الحكم غير دستورى.

وأكد "شكر" أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتضامن مع المحالين للمعاش بعد الدعوى التى تقدموا للاستئناف على الحكم، إذا طلبوا ذلك، مؤكدا أن القضية الرئيسية يتولاها العمال أنفسهم.

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