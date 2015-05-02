"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ خطوط محطة مياه القاهرة الجديدة ديسمبر المقبل

أكد الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ كل خطوط محطة مياه القاهرة الجديدة وربطها بالمحطة والمدينة ديسمبر المقبل، وذلك حال التزام شركة المقاولات المنفذة بالبرنامج الزمنى الذى تم وضعه من قبل الوزارة.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطوط التى تربط المحطة بمحور الفريق محمد فوزى ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال لـ95% من إجمالى طول 1900 متر.

وأشار إلى أن تشغيل محطة مياه القاهرة الجديدة متوقف على الانتهاء من تنفيذ الخطوط، مشيرا إلى أن مشكلة تشغيل المحطة تكمن فى وجود عيب فنى فى الخطوط القديمة وهو ما تسبب فى عدم تشغيلها.

وأوضح أن الوزارة تتابع أداء الشركة المنفذة بصفة أسبوعية، وفى حالة عدم الالتزام بالموعد ستتخذ الوزارة إجراءات رادعة ضد الشركة المنفذة.

وفى السياق ذاته أكد أن الوزارة وضعت مخططا استراتيجيا لربط كل محطات مياه شرق القاهرة ببعضها، وذلك لتغذية العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم ربط محطة مياه العبور بمحطة مياه العاشر من رمضان ومدينة بدر.

يذكر أن طاقة المرحلة الأولى من المحطة تصل لـ500 ألف متر مكعب فى اليوم وتصل طاقتها الإجمالية إلى 2 مليون متر مكعب فى اليوم، بتكلفة إجمالية 3.2 مليار جنيه، وتخدم المحطة مدينة القاهرة الجديدة بالكامل والتجمعات السكنية المحيطة والرحاب ومدينتى.

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