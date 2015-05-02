المسن المتهم باغتصاب طفل الحوامدية: "اللى فى سنى بيجروا على الجامع"

أم تتهم مسن باغتصاب ابنها

عاش بمفرده سنوات طويلة حتى تخطى عمره الستين عاماً، وبالرغم من أن المرض ينخر فى جسده، وتداعبه الآلام على مدار الـ24 ساعة، إلا أن الشهوة لم تغب أبدا عن عقله وجسده، فقرر أن يمارس الشذوذ من أجل إشباع رغباته الدنيئة التى طالما عانى منها، وتم القبض عليه إثر اغتصابه لطفل لم يتخط عمره 8 سنوات، بعدما حررت والدة الضحية محضراً بقسم شرطة الحوامدية اتهمت فيه الجانى باغتصاب نجلها بطريقة وحشية الأمر الذى تسبب فى إصابته بحالة من الإعياء الشديد.>كواليس الجريمة بدأت ببلاغ تلقاه العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث جنوب الجيزة، من سيدة تفيد فيه بتعرض ابنها لعملية اغتصاب بطريقة وحشية على يد مزارع بمنطقة الحوامدية، واستمع ضباط الشرطة بقيادة المقدم هانى عكاشة رئيس المباحث إلى أقوال الشاكية، التى أكدت أنها انفصلت عن زوجها منذ عدة سنوات بسبب تكرار المشاكل الزوجية بينهما، وأن الوسطاء حاولوا التدخل لاحتواء الأزمة إلا أن الطلاق كان بمثابة كلمة النهاية لحياتها الزوجية، وأنها اشترطت على طليقها أن تصطحب طفلها للعيش برفقتها، فوافق على طرحها.

وأردفت الأم، كان ابنى يذهب إلى المدرسة وينزل للشارع ويتحرك بطريقة طبيعية، حيث إنه واع ويفهم الأشياء حوله، خاصة أن عمره 8 سنوات، وعاد إلىّ يوم الحادث وملامح الحزن مرسومة على وجهه، وحاولت بشتى الطرق أن أفهم منه ما يحدث أو يبرر لى سر حزنه، لكنه كان يفضل الصمت، حتى لاحظت معاناته من الجلوس على الأرض وبعد الخروج من "الحمام" وبالضغط عليه، أفصح لى عن سره.

وتابعت الأم فى سرد مأساة طفلها فقالت: أثناء تحركه فى الشارع استوقفه مزارع يدعى "شعبان.ع" وطلب منه أن يدخل معه المشتل لإعطائه كمية من الورود، وفرح الطفل بعرض العجوز، وعندما توارى عن أعين الناس داخل المشتل برفقة المتهم، جرده من ملابسه وتعدى عليه جنسيا وكتم فمه بيده حتى انتهى من تفريغ شهواته الجنسية، ليعود الطفل مكسور العين إلى البيت وإلى حضنى.

الطفل يعانى من أزمة نفسية بعد اغتصابه

قوات الأمن تضبط المتهم

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>وقالت الأم، إن ابنها منذ يوم الحادث يعانى من حالة نفسية وجسدية صعبة، ويستيقظ فجأة على الصراخ من هول ما فعله به المتهم، مطالبة بسرعة القبض عليه وتقديمه للعدالة للقصاص منه على ما اقترفه فى حق فلذة كبدى، فيما قال الطفل أمام ضباط المباحث: "عمو شعبان عمل معايا العيب ولما حاولت أجرى منه مسكنى بالعافية وقالى هاديك فلوس وورد وما تقولش لماما".>وتحركت قوة أمنية أشرف عليها اللواء محمود فاروق مدير المباحث، ونجحت فى القبض على المتهم، الذى اعترف تفصيلاً بارتكابه للواقعة، وبرر المتهم جريمته بأنه يعيش بمفرده دون زوجة، وقرر أن يصطاد طفلا صغيرا لتفريغ شهواته بداخله، مبدياً ندمه على ما فعل قائلا: "أنا مش عارف عملت كدا إزاى اللى فى سنى بيجروا يستخبوا فى الجامع مش يعملوا الغلط"، وأحاله اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة للنيابة.