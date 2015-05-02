جبران بن إسحاق.. مصرفي يهوى الترحال

يمتهن التحدي في العمل، وساهم في تبني أفكار متميزة ومبتكرة أسهمت في الارتقاء بالخدمات المصرفية لدى البنك الذي يعمل به، وتمكن حب السفر من قلب المواطن جبران بن اسحاق، الذي يعتبر الترحال بين حضارات العالم المختلفة وسيلة للتعلم والبحث عن مواطن الجمال والتميز، فينهل المعرفة والتجارب من كل مكان تطؤه قدماه. هو صياد جوائز التميز والإبداع، يحترف كرة القدم، فهوايته تعكس اهتمامه بالعمل الجماعي والتفاصيل، ارتبط اسمه بعدد من الفرق المحلية، كما حاز خلال فترة دراسة الجامعة العديد من الألقاب والبطولات الخاصة بمرحلة التعليم الجامعي.

تجارب وأفكار

عندما يتابع المرء تجربة جبران الذي لا يزال في بداية عقده الثالث، تدهشه هذه المسيرة الطويلة المحملة بالتجارب والأفكار، فقد تمكن من الطواف حول العالم، متنقلاً من دولة إلى أخرى، فالسفر بالنسبة إليه، كما يقول، يسري في كيانه مسرى الدم في العروق.

يضيف «أنا سعيد بهوايتي، وأعشق الاطلاع على حضارات وثقافات وتاريخ دول العالم»، مشيرا إلى أنه وقبل زيارة أي دولة يعمد إلى قراءة تاريخها وأبرز معالمها وما يميز شعبها، لافتا إلى أن السفر ثقافة، تستوجب من المرء لكي يستفيد من الوقت، ويحقق الفائدة المرجوة منه، أن يخطط للرحلة مسبقاً.

نموذج أوروبا

يقول جبران بن إسحاق: تدهشني أوروبا التي كانت قديماً قارة تشهد الكثير من النزاعات والحروب، واليوم هي نموذج لمجموعة من الدولة العصرية المتقدمة، مؤكدا أهمية الصورة التي يجب أن ينقلها الزائر عن بلده، مشدداً على أهمية الانفتاح على الآخر، وتأصيل مبدأ الحوار والتفاهم، والتعاون على خلق وعي جديد يسهم في تعزيز السلام والمحبة بين شعوب العالم.

ونوه بأن هواية السفر لديه جاءت من منطلق حرصه على تنوع الأماكن التي يزورها، ولا سيما المناطق التاريخية والأثرية، بالإضافة إلى التسوق ومتابعة مباريات كرة القدم بين كبار فرق الدوريات الأوروبية.

برغم شغفه بالسفر، فإن جبران بن إسحاق يتابع سير العمل في مكان عمله حتى وهو خارج الدولة، ويتواصل مع العملاء ومديريه بالعمل، حرصاً منه على سير منظومة العمل، حتى إن كان في إجازة رسمية، علاوة على تأكيده قيمة مهمة، وهي البقاء بشكل دائم مع والديه وإخوته، وقضاء وقت طويل معهم، معتبراً الإخلاص في العمل وحب الأسرة مفتاحين مهمين لنجاح الإنسان في شتى شؤون حياته.

ويقول جبران إنه يحرص بعد انتهائه من عمله على زيارة والديه الذين يكن لهما كل الولاء والمحبة لأنهما سبب نجاحه أولاً، موضحاً بأن جميع أيام العطلات الرسمية يكون الجدول فيها مخصصاً لاجتماعات الأهل والأصدقاء، فضلاً عن ممارسة رياضة كرة القدم.

طموحات مهنية وشخصية

طموحات جبران بن إسحاق في مجال عملة ليس لها حد، فبعد حصوله على الماجستير في إدارة الأعمال، يسعى حاليا للحصول على شهادة عالمية كمحلل مالي ويأمل لتحقيق مزيد من النجاحات في حياته المهنية، أما الشخصية فهو راضٍ تماما بما منحه إياه الله، فلديه عائلة محبة ومساندة، وكذلك أصدقاء يبادلهم المحبة..

ويبقى حلم السير على نفس النهج والخطى التي انتهجها والده، وذلك لما حققه لنا طول الفترة الماضية. من النقاط المهمة لرؤيته الاستراتيجية بناء فكر مصرفي يتماشى مع المعاملات الإسلامية، ومواكبة التقدم التكنولوجي للاستمرار في تأمين خدمات مصرفية تلبي متطلبات الحياة العصرية.