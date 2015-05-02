كورنيش القواسم.. لقاء المحلي والعالمي

ألبست حكومة رأس الخيمة كورنيش القواسم حلة جديدة جعلته وجهة الكبير والصغير والرجل والمرأة من كل الجنسيات ومن كل الأطياف، خاصة في نهاية الأسبوع الذي يكتض المكان بآلاف الزوار من الداخل والسياح الاجانب يستمتعون بالخيارات النوعية التي يحفل بها المكان من المطاعم والمقاهي والمساحات الخضراء، إضافة إلى الإطلالة المتميزة لمياه الخور.

خيارات نوعية

ويضم الكورنيش الذي يتميز تصميمه بين الحداثة والأصالة، عددا من الوجهات التي تمنح لزائره من المقيم والسائح خيارات نوعية، حيث يضم عددا من المطاعم العالمية مثل الإيطالية والهندية والآسيوية إضافة إلى عدد من المقاهي العالمية ومقاهي الإنترنت والألعاب التي يتمتع فيها الأطفال والشباب بأوقات ممتعة مع الألعاب الإلكترونية وتصفح شبكة الإنترنت.

وجهة صحية

كما يعتبر كورنيش القواسم وجهة اسبوعية ان لم تكن يومية لمحبي ممارسة الرياضة وقيادة الدراجات الهوائية، حيث يتميز الكورنيش بممشى يمتد لأكثر من خمسة كيلومترات، واكثر من طريق للذهاب والإياب، كما ان مياه الخور التي يطل عليه المكان تمنح شعورا بالانتعاش عبر تجديد الهواء الذي يرمي بنسماته الباردة على مرتاديه الذين يملؤون ارصفته بأحذيتهم الرياضية.

زاوية الكتب

ومن الصور التي لا بد ان تلفت الزائز لكورنيش رأس الخيمة، صورة احد مرتاديه الجالسين على المقاعد الخشبية يتصفح احد الكتب التي يوفرها مشروع تبادل الكتب الذي تم افتتاحه في كورنيش الإمارة بمبادرة من بعض المواطنين، عبر إيجاد مكتبة ثابتة مصغرة، تضم مجموعة من الكتب التي يتبرع بها من يرغب بهدف التحفيز على القراءة ..

وتشجيع مرتادي الكورنيش على تمضية وقتهم بفائدة ومتعة في ذات الوقت توفرها القراءة.

تطور مستمر

يؤكد القائمون على كورنيش رأس الخيمة أن التطويرات مازالت مستمرة لخدمة الجمهور من المقيمين والسياح الذين بدأت تصبح الإمارة وجهة مفضلة لهم، حيث سيتم افتتاح مطاعم جديدة .

إضافة إلى المطاعم العشرة المتواجدة حاليا من إيطاليا وآسيا والهند والصين إضافة إلى المقاهي والمتنزهات ودورات المياه البالغ عددها ستا بواقع ثلاث للرجال وثلاث للنساء، مشيرا إلى ان الكورنيش اصبح وجهة الاسرة ومرتادي إمارة رأس الخيمة.

مشاريع مستقبلية

وخططت مجموعة رأس الخيمة للضيافة مشروعها الجديد الهادف إلى تطوير الجزء المتبقي من كورنيش القواسم الواقع على خور رأس الخيمة، بتكلفة قد تصل إلى الملايين، عبر مشروع ضخم يستهدف ما يصل إلى واحد ونصف كيلو متر من الكورنيش الذي يبدأ من سارية العلم الاتحادية وحتى بداية الجزء المطور من الكورنيش والبالغ طوله ثلاثة كيلومترات تقريبا..

وسوف يتكون المشروع من مرافق نوعية عالية الطراز والخدمات، وفق احدث ما توصلت له الهندسة المعمارية، بحيث يظهر الجمال الأخاذ لمنطقة الكورنيش والخور البحري المطلة عليها، ويضم المشروع مركزا تجاريا حديثا ومحال تجارية ومطاعم ومتنزها عاما إضافة إلى أماكن مخصصة للاسترخاء، مع تواجد مسرح جماهيري ضخم وغيرها من الخدمات الأخرى.