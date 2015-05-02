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وزير النقل اليمنى يطالب بتدخل برى لردع الحوثيين

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وزير النقل اليمنى يطالب بتدخل برى لردع الحوثيين وزير النقل اليمنى يطالب بتدخل برى لردع الحوثيين
طالب وزير النقل اليمنى بدر محمد باسلمة بضرورة التدخل العسكرى البرى فى اليمن، لا سيما فى عدن لوقف جرائم ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح.

وأكد وزير النقل اليمنى ـ فى مقابلة مع قناة الحدث العربية أمس الجمعة، أن مؤتمرا يمنيا سيعقد منتصف شهر مايو تشارك فيها كل الأطراف ما عدا الحوثيين، وسينطلق من مخرجات الحوار الوطنى والمبادرة الخليجية، لافتا إلى أن على عبد الله صالح غير مرغوب فيه.

ومن جانبه ، طالب مستشار رئيس الجمهورية اليمنية ياسين مكاوى فى مقابلة مع قناة "الحدث العربية" بضرورة دعم المقاومة بالسلاح والعتاد بشكل يومى يمكنها من مواجهة ميليشيات الحوثى وصالح.

وأضاف أن المؤتمر الذى دعا اليه الرئيس اليمنى منتصف مايو فى الرياض هو مؤتمر للقرار وليس مؤتمرا للحوار.
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