بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس اليوم

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بالتعليم المفتوح بالجامعة اليوم السبت، وأن هناك استعدادات وإجراءات قامت بها الجامعة لاستقبال الطلاب وأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

وقال الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هناك إجراءات حازمة يجب على الطلاب إتباعها وتتعلق بالنظام والالتزام بتعليمات لجان الامتحانات، وعدم اللجوء إلى وسيلة للغش.

كما استعدت كلية التجارة تحت إشراف عميد الكلية الدكتور أحمد زكى لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث قام العمال وموظفو التعليم المفتوح بوضع الملصقات وأسماء الطلاب وأرقام الجلوس فى جميع مبانى الكلية، تم ذلك فى وجود عميد الكلية والدكتور محمد أبو العلا منسق التعليم المفتوح بالكلية.