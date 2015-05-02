أخبار عاجلة

استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
صور| فاطمة ماتت.. حكاية سيدة لم يُمهلها القدر لرؤية جنينها الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس اليوم

Google+ Print
بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس اليوم بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس اليوم
أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بالتعليم المفتوح بالجامعة اليوم السبت، وأن هناك استعدادات وإجراءات قامت بها الجامعة لاستقبال الطلاب وأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

وقال الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هناك إجراءات حازمة يجب على الطلاب إتباعها وتتعلق بالنظام والالتزام بتعليمات لجان الامتحانات، وعدم اللجوء إلى وسيلة للغش.

كما استعدت كلية التجارة تحت إشراف عميد الكلية الدكتور أحمد زكى لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث قام العمال وموظفو التعليم المفتوح بوضع الملصقات وأسماء الطلاب وأرقام الجلوس فى جميع مبانى الكلية، تم ذلك فى وجود عميد الكلية والدكتور محمد أبو العلا منسق التعليم المفتوح بالكلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365