مش عيلتك بس اللى محتاجاك.. فوائد صحية زيارة الأهل بانتظام

العائلة نعمة، لسان حال البعض خاصة من حرمتهم الأيام من أحبابهم وعائلاتهم، سواء لظروف العمل أو لظروف الوفاة والحياة، ويشعرون فى تلك اللحظة بمدى أهمية العائلة.>تفسر هذه المشاعر الأخصائية النفسية الدكتورة رغدة أحمد، والتى أكدت أن الزيارات العائلية وزيارة الأهل بشكل منتظم، سواء الجد والجدة، أو الأب والأم، والتواجد فى بيت العائلة، أمر فى غاية الأهمية لاستثارة العقل للذكريات القديمة الجميلة، والتى تقبع فى الذاكرة منذ الطفولة ولا تنسى، والتى لا تنسى بالتقادم، وتزيد حلاوتها والشوق اليها يومًا بعد يوم.

والذكريات هى الخط الأساسى الذى يربط الإنسان بالحياة، وتجعله قادرًا على صنع مستقبل جديد له ينضم إلى لوحة الذكريات الطويلة الماضية، وحسبما توضح رغدة فزيارة الأهل بشكل منتظم تتسبب فى تغيير "المود" وتحسين المزاج، كما تعمل على لفت الانتباه لبعض الصفات التواصلية الجميلة فى الإنسان، وتعمق من دورها.

كما تساعد الزيارات العائلية على التعرف على أناس جدد، وتوسيع دائرة المعارف وهى حاجة إنسانية طبيعية، وتزيد زيارات الأهل إلى التعرف على ثقافات وبيئات مختلفة وجديدة، كما أنها مرتبطة على الدوام بالفضفضة والشعور بالألفة، لذا لابد من الاهتمام بها.