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فى الصيف.. عشان تحمى نفسك من الحصوات ماتنساش المية

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فى الصيف.. عشان تحمى نفسك من الحصوات ماتنساش المية فى الصيف.. عشان تحمى نفسك من الحصوات ماتنساش المية
فى فصل الصيف يفرز الجسم الكثير من العرق، وعلى الرغم من ذلك يجهل الكثير من الأشخاص أهمية شرب الماء.

تقول الدكتورة إيمان صلاح أستاذ أمراض الباطنة والكلى: إن من العادات الخاطئة التى يتبعها الكثير من الأشخاص فى فصل الصيف قلة شرب الماء، التى تؤثر على وظائف الكلى وتساعد على زيادة تركيز البول الذى قد يتركز به الأملاح، مما ينتج عنه ترسيبها فى الجسم وتكوين الحصوات، وبالأخص كبار السن الذين لا يشعرون بالعطش نتيجة لتقدم السن.

توصى د. إيمان صلاح بضرورة شرب كميات كبيرة من الماء فى فصل الصيف من 2 إلى 3 لترات، وبالأخص كبار السن ومن يعانون من مشاكل وحصوات فى الكلى، لأنهم أكثر عرضة لزيادة حصوات الكلى نتيجة لتركيز البول.

وتضيف أن فقدان الجسم للكثير من الماء يسبب الجفاف، وهو ما يؤدى لحدوث الهبوط وفقدان القدرة على التركيز، والأكثر حدوثا لهذه الأعراض هم كبار السن، وذلك بسبب فقدانهم الكثير من العرق وعدم شعورهم بالعطش، لذا من الضرورى شرب كميات كبيرة من الماء حتى فى حالة عدم الشعور به.

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مصر 365