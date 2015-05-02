للوقاية من الأمراض.. لا تحتفظ بأوانى الألومنيوم والاستانلس أكثر من سنتين

بعض الأمراض لا يعى الكثيرون أنها تنتقل عبر أوانى الطعام، ومن خلال أوانى وصحون الطهى، ولا تخرج الملاعق والأدوات المستخدمة فى الطهى، كالشوك والسكاكين والمغرفة وغيرها من هذه الدائرة الخطيرة.

الدكتورة نيفين رضا أخصائى أمراض الباطنة نحذر كل التحذير من إهمال تنظيف وتتخزين الآوانى وأدوات الطبخ وتقديم الطعام، مؤكدة على أن تفاعل بعض هذه الأوانى والملاعق مع بواقى الطعام، قد يخلف أمراض لا حصر لها، كالتلبك المعوى، والقيئ، والتهاب المعدة، والنزلات المعوية، ونقل البكتيريا والفيروسات للمعدة، مخلفة أعراض مرضية خطيرة.

>وتنصح نيفين بالاهتمام باقتناء أدوات المطبخ الزجاجية المقاومة للحرارة، مع الاهتمام بطرق تخزين الأوانى وأدوات الطعام، بغسيل الصحون جيدا والتخلص من كل الشوائب العالقة فيها بمياه دافئة، أو باردة، مع تجفيفها التام قبل إدخالها إلى أماكن ودولاب التخزين، مع غسلها مرة أخرى قبل الاستخدام للتخلص من البكتيريا والفطريات التى تتراكم عليها مخلفة أمراض معوية خطيرة.

وتنصح أخصائية الباطنة بعدم اقتناء أوانى الطبخ وأدواته أكثر من سنتين، مع تغييرها أيضا إذا ما لاحظت عليها صدأ، أو علامات تدل على تلوثها، كتغيير لونها، وهذا فى الأوانى الألومونيوم، والاستانلس، وكذلك التخلص من الأوانى التيفال فور كشطها حتى لا تتفاعل موادها الداخلية مع الطعام مخلفة أمراضا عديدة.