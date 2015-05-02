سامح عاشور ينفى شطب محامى الجماعة الإسلامية من جداول النقابة

أكد سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين لم تتخذ أى قرار بشطب محامى الجماعة الإسلامية من جداول القيد بالنقابة، ومن بينهم عصام دربالة وطارق الزمر وصفوت عبد الغنى، كما رددت الحركة المسماة بـ"تمرد الجماعة الإسلامية".

وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع"، إن سيد هاشم عضو مجلس النقابة العامة عن دمياط قدم طلبا للنقابة وقع عليه مجموعة من المحامين، ويطالب فيه بشطب بعض محامى الجماعة الإسلامية من جداول القيد بالنقابة، مشيرا إلى أن الطلب أحيل إلى لجنة القبول والقيد لنظره وبحثه، للتأكد من صحة ما ورد به من مخالفات لقانون المحاماة، وبعد ذلك سيعرض على مجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنه.

كانت حركة تمر الجماعة الإسلامية، قالت فى بيان على لسان أحد قياداتها "وليد البرش"، إن نقيب المحامين سامح عاشور، وافق على طلبهم بشطب عدد من قيادات الجماعة الإسلامية لمخالفتهم القانون ومخالفة شروط القيد فى النقابة، ومن بينهم طارق الزمر و"دربالة" و"عبد الغنى".

- سامح عاشور يطالب الرئيس بسرعة التصديق على تعديلات قانون المحاماة