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قناة السويس تستقبل اليوم ثانى أكبر سفينة حاويات فى أول رحلة لها

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قناة السويس تستقبل اليوم ثانى أكبر سفينة حاويات فى أول رحلة لها قناة السويس تستقبل اليوم ثانى أكبر سفينة حاويات فى أول رحلة لها
تعبر سفينة الحاويات العملاقة MSC Oliver قناة السويس، اليوم السبت، فى أول رحلة لها بين الصين وأوروبا .

وتعد السفينة ثانى أكبر سفن الحاويات بحمولة 19300 طن، وبطول 496 مترا وعرض 59 مترا، وتقوم برحلتها الأولى وترفع علم بنما، حيث صنعت فى بداية العام الجارى.

ويقضى عرف هيئة قناة السويس باستقبال السفينة التى تقوم برحلتها الأولى فى القناة بصعود رئيس هيئة قناة السويس على متنها لتحية طاقمها، وإهدائهم دروعا تذكارية.

ويصعد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على متن السفينة صباح اليوم السبت للترحيب بطاقم السفينة، وتأكيد قدرة القناة على استيعاب 100% من أسطول الحاويات فى العالم.


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