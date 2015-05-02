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بالفيديو..نضال الأحمدية تهاجم أصالة: شاركت فى إهدار دماء الأبرياء بسوريا

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بالفيديو..نضال الأحمدية تهاجم أصالة: شاركت فى إهدار دماء الأبرياء بسوريا بالفيديو..نضال الأحمدية تهاجم أصالة: شاركت فى إهدار دماء الأبرياء بسوريا
هاجمت الكاتبة الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية، الفنانة أصالة نصرى، واتهمتها بأنها "أجرمت بحق شعبها وشاركت فى إهدار دم الكثير من الأبرياء فى سوريا مقابل الحصول على أموال"، على حد قولها.

وقالت الكاتبة الصحفية اللبنانية، خلال حوارها مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج "مصارحة حرة" على فضائية "Ten"، إنها لا تحترم أصالة مطلقا، ولذلك أنهت علاقتها بها، مؤكدة أنها رأتها تتقاضى أموالا من القطريين فى حفلات عشاء مقابل مواقف سياسية، رغم أنها لا تفهم أى شىء فى المناخ السياسى، قائلة: "تدعى أنها تفهم فى السياسية لكنها لا تفهم حرفا فى التاريخ السياسى".

وهددت الكاتبة اللبنانية، الفنانة أصالة نصرى بأنها ستفصح عن كل شىء تعرفه عنها، حال خروجها للأضواء وانتقادها، قائلة: "وأى إجابة منها راح أحكى كل شىء".

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