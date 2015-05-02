أزمة بين سموحة وليوبار بسبب أعداد الحاضرين للمباراة

نشبت أزمة بين إدارة سموحة وبعثة ليوبار الكونجولي، بسبب إصرار الضيوف على حضور 97 فردا لمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف سموحة اليوم السبت ليوبار في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد الخسارة في الذهاب بهدف.

وحضرت بعثة ليوبار على متن طائرة خاصة بالنادي، وتتضمن البعثة 97 فردا ترغب إدارة النادي الكونجولي في حضورهم المباراة من ملعب الإسكندرية.

وكان رد سموحة بالرفض، بسبب تعليمات الأمن المصري الذي يشترط حضور 25 ممثلا فقط عن كل فريق.

وهو ما دفع إدارة ليوبار بالتهديد باللجوء للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".