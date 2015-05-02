"المرصد": النظام السورى يحصن مواقعه على قمة إستراتيجية فى اللاذقية

قتل سبعة مقاتلين من كتائب سورية معارضة وعشرة من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى اشتباكات اندلعت بين الطرفين فى محافظة اللاذقية الساحلية حيث يحاول النظام تحصين مواقعه، كما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان الجمعة.

وقال المرصد ان "سبعة مقاتلين على الاقل من الفصائل الإسلامية والمقاتلة قتلوا فى اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى ريف اللاذقية الشمالى” ، مضيفا ان "عشرة عناصر على الاقل من قوات النظام وعناصر قوات الدفاع الوطنى الموالين لها قتلوا ايضا".

وأوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان الاشتباكات بين الطرفين اندلعت يوم الخميس فى محيط قمة النبى يونس الاستراتيجية، النقطة الاعلى فى

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