أخبار عاجلة

استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
صور| فاطمة ماتت.. حكاية سيدة لم يُمهلها القدر لرؤية جنينها الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"المرصد": النظام السورى يحصن مواقعه على قمة إستراتيجية فى اللاذقية

Google+ Print
"المرصد": النظام السورى يحصن مواقعه على قمة إستراتيجية فى اللاذقية "المرصد": النظام السورى يحصن مواقعه على قمة إستراتيجية فى اللاذقية
قتل سبعة مقاتلين من كتائب سورية معارضة وعشرة من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى اشتباكات اندلعت بين الطرفين فى محافظة اللاذقية الساحلية حيث يحاول النظام تحصين مواقعه، كما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان الجمعة.

وقال المرصد ان "سبعة مقاتلين على الاقل من الفصائل الإسلامية والمقاتلة قتلوا فى اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى ريف اللاذقية الشمالى” ، مضيفا ان "عشرة عناصر على الاقل من قوات النظام وعناصر قوات الدفاع الوطنى الموالين لها قتلوا ايضا".

وأوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان الاشتباكات بين الطرفين اندلعت يوم الخميس فى محيط قمة النبى يونس الاستراتيجية، النقطة الاعلى فى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365