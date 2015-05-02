بالفيديو .. نبيلة عبيد تعيد أداء رقصتها من فيلم "الراقصة والسياسي"

أثناء تقديمها لبرنامج اكتشاف المواهب "نجمة العرب"، رقصت الفنانة المصرية نبيلة عبيد نفس الرقصة التي سبق وقدمتها في فيلمها "الراقصة والسياسي" مع النجم الراحل صلاح قابيل وفاروق فلوكس عام 1990، ولاقت نبيلة تشجيع كبير من الجمهور ولجنة الحكم فيما اكتفت الفنانة المصرية بالرد على هذا الإعجاب بضحكتها الشهيرة.

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