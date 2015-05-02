هل حذفت "موطني" لإليسا بسبب خطأ تقني أو بدعوى قضائية؟

حذف موقع "يوتيوب" أغنية "موطني" التي قامت الفنانة إليسا بإعادة غنائها وأطلقتها مؤخراً، على حسابها الخاص في موقع "يوتيوب".

وحسب مصادر صحافية، فإن الموقع حذف الأغنية بناءاً على طلب المنتج سامر صالح الذي سبق وأنتج الأغنية بصوت الفنان مراد سويطي منذ سنتين، باعتبار أن إليسا نسبت توزيع الأغنية الذي وضعه الملحن الفلسطيني رامي عرفات، للموزع اللبناني ناصر الأسعد.

وأشارت مصادر آخرى إلى أن مراد سويطي اتهم إليسا بأنها قامت بسرقة لحن وتوزيع الأغنية، كما أفادت أن موقع "يوتيوب" حذف الأغنية ريثما يتم الوصول إلى حل ودّي بين الطرفين.

من جهة آخرى، أكد مصدر مقرّب من إليسا لـ"سيدتي نت"، أن حذف الأغنية تم لأسباب تقنية، وسيتم إعادة نشره قريباً على موقع "يوتيوب" دون أن يوضّح المزيد.

يذكر أن أغنية "موطني" هي من كلمات الشاعر الفلسطيني الكبير إبراهيم طوقان وتلحين الموسيقار اللبناني محمد فليفل في العام 1934، وأصبح النشيد الوطني الفلسطيني منذ ذلك الوقت، واعتُمد كنشيد وطني في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وقامت مؤخراً الفنانة إليسا بإعادة غنائه بصوتها، علماً أنه سبق وقام عدد من الفنانين العرب بأدائه أيضاً.