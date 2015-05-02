أخبار عاجلة

استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
صور| فاطمة ماتت.. حكاية سيدة لم يُمهلها القدر لرؤية جنينها الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وائل كفوري يفقد جدته

Google+ Print
وائل كفوري يفقد جدته وائل كفوري يفقد جدته

السبت 02-05-2015 03:02

توفت جدة الفنان اللبناني وائل كفوري السيدة إيفلين شكرالله عشقوتي، أرملة المرحوم ميشال أيوب كفوري، اليوم الجمعة.

وتقام مراسم الدفن في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 3/5/2015 في كنيسة مار يوسف - حوش الأمرا.

أما العائلة، فتتقبل التعازي يوم الأحد والأثنين في 3 و 4 أيار/مايو، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءاً في صالون كنيسة مار يوسف.

وكان الإعلامي نيشان، أول من قدم التعازي لوائل كفوري بوفاة جدته فكتب له على "تويتر": أصدق التعازي للصديق والأخ وائل كفوري في وفاة جدّته. رحمها الله".

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي