وائل كفوري يفقد جدته

توفت جدة الفنان اللبناني وائل كفوري السيدة إيفلين شكرالله عشقوتي، أرملة المرحوم ميشال أيوب كفوري، اليوم الجمعة.

وتقام مراسم الدفن في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 3/5/2015 في كنيسة مار يوسف - حوش الأمرا.

أما العائلة، فتتقبل التعازي يوم الأحد والأثنين في 3 و 4 أيار/مايو، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءاً في صالون كنيسة مار يوسف.

وكان الإعلامي نيشان، أول من قدم التعازي لوائل كفوري بوفاة جدته فكتب له على "تويتر": أصدق التعازي للصديق والأخ وائل كفوري في وفاة جدّته. رحمها الله".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي