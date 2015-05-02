إيمان البحر درويش يرفع دعوى على منتج ألبومه ويطالبه بـ5 ملايين جنيه

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد المنتج نصر محروس من قبل الفنان إيمان البحر درويش الذي يطالبه بتعويض مالي تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه، لتاريخ 23 أيار/مايو لحين ورود تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة بمراجعة المستندات.

وصدر القرار برئاسة المستشار جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد أبو الليل، وخالد عبد المنعم، والشريف ومحمد تيمور، وأمانة سر عبد الرحمن محمد.

وقال الفنان إيمان البحر درويش في دعواه التي تقدم بها إلى المحكمة إن المنتج نصر محروس ارتكب مخالفة قانونية كبيرة وجريمة يعاقب عليها القانون، حيث قام من تلقاء نفسه بتوزيع ألبوم "أذن يا بلال"، دون الحصول على إذن كتابي من الفنان إيمان البحر درويش، الأمر الذي تسبب في إلحاق أضرار مالية ومعنوية بحق صاحب الألبوم.

وأضاف درويش في دعواه أنه فوجئ بتوزيع ألبومه "أذن يا بلال" وطرحه للجمهور من خلال شركة نصر محروس الذي هو الأخر تجاهل حقوقه المالية والمعنوية، وقام بتوزيع الألبوم دون الرجوع إليه واستئذانه .

وكان الفنان إيمان البحر درويش قد أقام دعوى تعويض ضد المنتج نصر محروس لقيام شركته بتوزيع ألبوم "أذن يا بلال" بدون إذن كتابي منه.

يذكر أن إيمان البحر درويش قد حصل على حكم قضائي ضد نصر محروس من محكمة الجنح، قضى بتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب الموضوع نفسه، فيما أحالت المحكمة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستكمال النظر في الشق المتعلق بالمحكمة الاقتصادية.

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