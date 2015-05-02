حبس عاطلين 4 أيام تخصصا فى سرقة السيارات والدراجات البخارية بـ15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة السيارات والدراجات البخارية، بالإضافة إلى سرقتهما لعدد من المنازل، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة، كما اعترف المتهمان بسرقتهما عددًا من السيارات بواسطة توصيل الأسلاك.

ونجح رجال المباحث فى الكشف عن نشاط المتهمين، بعد تعدد البلاغات التى تفيد بتعرض عدد من السيارات للسرقة، حيث تبين من خلال جمع المعلومات أن كلاً من "م.خ" و"م.ح" عاطلين، وراء ارتكاب تلك الوقائع.

وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما، كما اعترفا بسرقتهما لعدد من المنازل، فتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة، وباشرت النيابة التحقيق.